‘Chucky vindt het zeker niet erg om nog een jaar bij PSV te blijven’

Hirving Lozano strandde afgelopen week met Mexico in de achtste finale van het WK na een nederlaag tegen Brazilië (2-0). Desondanks kan de 22-jarige aanvaller terugkijken op een goed toernooi, met één doelpunt en één assist. Het is de vraag of hij zich daarmee in de kijker heeft gespeeld bij de Europese clubs.

In een eerder stadium werd Lozano reeds gelinkt aan een transfer naar onder meer Juventus, Valencia, Barcelona en Everton. Zijn contract bij PSV loopt nog tot medio 2023 en Hans Westerhof denkt dat de aanvaller niet zo snel uit Eindhoven zal vertrekken. “Iedereen roept dat hij weggaat bij PSV, maar ik vraag het me af. Hij en zijn vrouw hebben het heerlijk in Eindhoven, de kindjes ook”, zegt Westerhof, die werkzaam was voor verschillende clubs in Mexico.

“Natuurlijk, als er een grote club komt, is-ie weg. Maar Chucky vindt het zeker niet erg om nog een jaar bij PSV te blijven”, vervolgt de voormalig trainer van onder meer FC Groningen, PSV, Willem II en Vitesse. Mexico werd op het WK geëlimineerd door Brazilië. “Misschien is dit ook wel het beste, voor hemzelf en voor PSV. Iedereen is er nu van overtuigd dat hij goed is, maar de echte topclubs zullen vast nog niet komen. Kan hij nog mooi een jaartje rijpen bij PSV.”

PSV nam Lozano een jaar geleden over van het Mexicaanse Pachuca en in zijn eerste seizoen in Eindhoven kwam hij tot negentien doelpunten en elf assists. “De stap naar PSV is heel goed geweest, dat is een goede club om je carrière in Europa te beginnen”, zei Dennis te Kloese, directeur nationale selecties bij de Mexicaanse bond, eerder tegenover Voetbalzone. “Het is logisch dat er nu weer speculatie ontstaat na zo’n doelpunt op het WK. Maar ik denk dat ze bij PSV goede hoop kunnen hebben om hem nog een tijdje te kunnen houden.”