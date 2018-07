Irritatie bij Colombia: ‘Je moet niet alleen naar onze spelers kijken'

Engeland plaatste zich dinsdagavond voor de kwartfinale van het WK, door Colombia na het nemen van strafschoppen te verslaan. In de reguliere speeltijd waren the Three Lions aan de leiding gekomen dankzij een penalty van Harry Kane, die gegeven werd na een overtreding van Carlos Sánchez. De Colombiaanse bondscoach José Pékerman is na afloop niet te spreken over die beslissing.

Er is het nodige gezegd over het fysieke spel van de Colombianen. “Ik wist dat ze voorafgaand aan de wedstrijd niet blij met ons waren, wat te merken was aan het commentaar dat er geleverd werd. Dat is niet helemaal eerlijk. Ik vind niet dat mensen uit Engeland of andere landen moeten denken dat de spelers van Colombia zo zijn. Engeland is sterk in de lucht en dat is een wapen, dat hebben we in de andere wedstrijden gezien”, wordt Pekerman tijdens de persconferentie geciteerd door verschillende Colombiaanse media.

“Er zijn veel penaltyincidenten geweest in de wedstrijden tegen Tunesië en Panama. Spelers vallen in het strafschopgebied, er zijn botsingen”, vervolgt de Argentijnse keuzeheer van Colombia. “Dat doet pijn, je moet je eens verplaatsen in de spelers. Zij vertegenwoordigen iets dat eigenlijk niet aanwezig zou moeten zijn in het voetbal. Deze onderbrekingen moeten stoppen. Soms kan een vrije trap zich herhalen. Maar wanneer er zoveel overtredingen zijn, moeten we balans zien te vinden zodat de wedstrijd gespeeld kan worden met goede intenties.”

“Je moet niet alleen naar de spelers van Colombia kijken, maar ook naar die van Engeland. Ik zou willen dat ik verkeerd zit, maar ik denk dat Engeland in de volgende wedstrijd een stuk voorzichtiger zal zijn. Vandaag moesten wij het incasseren, ik hoop dat het niet nog eens zal gebeuren. Het was veel te duidelijk. Ik voel pijn voor mijn spelers, omdat we het verdiend hadden om te winnen. We hebben alles gegeven en hard gewerkt”, zo besluit Pekerman.