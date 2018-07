‘Bayern München verzekert zich alvast van komst Franse WK-ganger’

Benjamin Pavard is momenteel een vaste waarde in het Franse elftal op het WK en dat is niet onopgemerkt gebleven bij de Europese topclubs. De 22-jarige verdediger van VfB Stuttgart werd in een eerder stadium al gelinkt aan een overstap naar Borussia Dortmund en RB Leipzig. Maar volgens BILD heeft Bayern München zich nu nadrukkelijk gemengd in de strijd om Pavard.

De Duitse boulevardkrant schrijft dat Pavard bij VfB Stuttgart volgende zomer een afkoopclausule van 35 miljoen euro in zijn contract heeft staan. Die Schwaben willen de Franse verdediger deze zomer nog koste wat het kost binnenboord houden en zijn niet bereid om te onderhandelen over een transfersom. Bayern zal daarom geduldig tot volgende zomer wachten en dan de afkoopclausule lichten, maar wil zich alvast verzekeren van Pavard.

De komst van de Franse verdediger is een uitdrukkelijke wens van de nieuwe trainer Niko Kovac, die intern gevraagd heeft naar Pavard. “We hebben er geen problemen mee om een hogere transfersom te laten lopen, zodat hij dit seizoen nog bij ons speelt. Ik denk dat hij volgende zomer naar een Europese topclub zal vertrekken”, zegt Michael Reschke, sportief eindverantwoordelijke bij VfB Stuttgart, in gesprek met BILD.

VfB Stuttgart nam Pavard in 2016 over van Lille OSC, waar de verdediger de jeugdopleiding doorliep. In het zuiden van Duitsland groeide hij uit tot Frans international en momenteel is hij met les Bleus actief op het WK. De negenvoudig international maakte in de achtste finale tegen Argentinië met een fraaie volley zijn eerste doelpunt voor de Franse ploeg.