Abe Lenstra Stadion door politie afgezet vanwege bommelding

De omgeving van het Abe Lenstra Stadion van sc Heerenveen is woensdagochtend afgezet in verband met een bommelding, zo meldt de politie Friesland. De bommelding was gericht aan sc Heerenveen. De politie zoekt met speurhonden in en rondom het stadion. "Op grond van de melding hebben we gemeend dit uitermate serieus te moeten nemen. We nemen het zekere voor het onzekere."

Ook de gebouwen van Sportstad en de Abe Lenstra Boulevard blijven gesloten. Het betreft onder meer een trainingsaccommodatie van een aantal topturners. Ook mogen studenten en medewerkers van het Friesland College Heerenveen van de politie het pand niet in ‘vanwege verdachte omstandigheid’. Tegenover De Telegraaf meldden studenten die naar huis werden gestuurd al dat het ging om een bommelding.

Een woordvoerder van de politie laat weten dat niemand is opgepakt. Ook zijn er geen mensen geëvacueerd. “In het complex zitten bedrijven, gebouwen en scholen. Het is behoorlijk groot. Maar voor zover ik weet waren er nog geen mensen aanwezig.” Het onderzoek in en bij het stadion kan nog enige tijd duren, zegt de politie.

"Wanneer we er weer in mogen valt nog niet te zeggen. Wij wachten op een bericht van de politie daarover", laat een woordvoerder van sc Heerenveen weten tegenover Voetbal International. "We hebben het stadion veiliggesteld, dus ons ervan verzekerd dat er niemand meer binnen was. Daarna hebben we ervoor gezorgd dat er niemand meer kon binnenkomen en hebben we alle medewerkers geïnformeerd over de situatie."

Er is veel politie aanwezig in en rondom het stadion, zo melden diverse media. Omdat de melding al vroeg bij de politie binnen kwam, waren er geen mensen aanwezig in het afgezette gebied. De selectie van Heerenveen is woensdag vrij, nadat de ploeg van trainer Jan Olde Riekerink dinsdagavond met 0-12 te sterk was voor de amateurs van Stiens.