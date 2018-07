‘Twee voor twaalf’ voor Twente: ‘Grote bedrijven zijn ook weleens omgevallen’

Ted van Leeuwen is sinds enkele dagen officieel in dienst bij FC Twente als technisch directeur. De voetbalbestuurder is teruggekeerd in Enschede na een periode bij het Deense Esbjerg fB. Na de degradatie naar de Eerste Divisie is er genoeg te doen voor Van Leeuwen en hij waarschuwt in gesprek met de NOS dat het ‘twee voor twaalf’ is voor FC Twente.

Investeerders hebben een bedrag van acht miljoen euro toegezegd, op voorwaarde dat de gemeente Enschede garant staat voor zeven miljoen. Maar het lokale bestuur is voorlopig niet van plan om dat te doen. "Het is zorgwekkend, maar Twente heeft ook ontzettend veel supporters en ontzettend veel sponsors. En die mensen doen er echt alles aan”, zegt Van Leeuwen, die naar eigen zeggen nog acht tot tien spelers zou willen toevoegen aan de selectie.

“Er is een beweging op gang gekomen na de degradatie. Dat vind ik echt ongehoord, bijna cult. Daar klampen we ons aan vast”, vervolgt de nieuwe technisch directeur van FC Twente. “Deze club is te groot om om te vallen. Maar er zijn hele grote bedrijven ook weleens omgevallen. Iedereen moet weten dat het twee voor twaalf is.”

Wout Brama is een van de nieuwe spelers van FC Twente en zegt er vertrouwen in te hebben dat het goedkomt. “Hopelijk komt het met de gemeente, de club en de investeerders ook goed”, zegt de middenvelder, die overkwam van het Australische Central Coast Mariners. Verder versterkte FC Twente zich tot dusver met Tim Hölscher (Esbjerg), Ulrich Bapoh (VfL Bochum) en Matt Smith (Manchester City).