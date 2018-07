Romero wekt verbazing in Argentinië: ‘PSV heeft hem voor veel geld gekocht'

Maximiliano Romero maakte een halfjaar geleden de overstap van Vélez Sarsfield naar PSV, maar speelde nog geen minuut voor de regereld landskampioen. In eigen land is met verbazing gereageerd op het feit dat de Argentijnse spits zijn debuut voor de Eindhovenaren nog altijd niet heeft gemaakt, zo laat de Argentijnse journalist Gonzalo Ordóñez Ojeda weten in gesprek met het Eindhovens Dagblad.

Romero zou eigenlijk pas deze zomer naar PSV verhuizen. De Eredivisie-club slaagde er echter in om hem in januari al te huren om hem vervolgens na het afgelopen seizoen voor ruim tien miljoen euro definitief over te laten komen. Zo zou hij in een half jaar tijd al kunnen wennen bij zijn nieuwe club. Door een bovenblessure is dat echter nog niet helemaal gelukt.

Zijn laatste wedstrijd speelde hij in november vorig jaar voor zijn vorige werkgever. Sindsdien sukkelt hij met blessureleed, maar hij is op de weg terug. Dinsdag heeft hij volledig met de groep van trainer Mark van Bommel meegetraind. "Zijn potentieel lijkt enorm en op basis van het verwachtingspatroon heeft PSV hem ook voor veel geld gekocht”, aldus de Vélez Sarsfield-volger tegenover het regionale dagblad. "Als tiener heeft hij enorme indruk gemaakt, waarbij hij ook al een zware blessure overwon."

“Maxi is in ons land al gekoppeld aan grote Spaanse topclubs, maar het is goed dat hij de stap naar PSV heeft gemaakt”, vervolgt Ordóñez Ojeda. “Van daaruit moet hij de volgende transfer nog maar eens zien te maken. PSV heeft ook in ons land een grote naam en is een club die op basis van de historie de uitstraling van een topteam heeft.”