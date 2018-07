‘Van de Beek weigerde vertrek naar Serie A; De Ligt ziet Juventus zitten’

Met de komst van Dusan Tadic en mogelijk ook Daley Blind hoopt Ajax een ideale mix te kunnen vinden tussen ervaren spelers en eigen talent, zo schrijft het Algemeen Dagblad. Alles moet het komende seizoen wijken voor het kampioenschap en dat betekent ook dat eigen talent niet mag vertrekken. De Amsterdammers willen niet meerwerken aan een vertrek van Matthijs de Ligt naar Juventus, terwijl Donny van de Beek zelf een streep zette door een transfer naar AS Roma.

Volgens de krant wilde Roma behalve Justin Kluivert ook Van de Beek aantrekken. De middenvelder heeft de aanbieding echter geweigerd, want hij wil minimaal nog een seizoen in de Johan Cruijff ArenA blijven om kampioen te worden met Ajax. Kluivert zwichtte wel en maakte onlangs voor 17,25 miljoen euro de overstap. Dat bedrag kan door middel van bonussen nog oplopen tot 22,75 miljoen.

De Ligt wordt door diverse Italiaanse media al geruime tijd gelinkt aan Juventus. Volgens het AD ziet hij een transfer naar la Vecchia Signora wel zitten. Zijn zaakwaarnemer Mino Raiola is zelfs al naar Turijn afgereisd om te werken aan een deal, maar Ajax weigert mee te werken aan een vertrek. “Dan kunnen we beter stoppen”, zei directeur spelersbeleid Marc Overmars onlangs in de media over het verkopen van eigen talent op jonge leeftijd.

Rondom de interland van het Nederlands elftal tegen Italië in Turijn, zou De Ligt een rondleiding hebben gehad bij Juventus. Diverse Italiaanse media wisten te melden dat hij samen met zijn belangenbehartiger een rondleiding kreeg van directeur Pavel Nedved op het sportcomplex van Juventus.