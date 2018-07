‘AZ ziet vervanger van Weghorst rondlopen in de Eredivisie’

In de zoektocht naar een opvolger voor Wout Weghorst is AZ uitgekomen bij ADO Den Haag, zo meldt De Telegraaf woensdag. De Alkmaarders hebben het oog namelijk laten vallen op Björn Johnsen. De 26-jarige aanvaller was het afgelopen seizoen goed voor negentien competitiedoelpunten, slechts twee minder dan topscorer Alireza Jahanbakhsh.

De Amerikaanse Noor maakte in de zomer van vorig jaar de overstap van Heart of Midlothian naar ADO Den Haag en kende een succesvol eerste seizoen in de Eredivisie. Hij wordt door de Alkmaarders met zijn ervaring gezien als de ideale speler om de zeventienjarige Myron Boadu te begeleiden. Laatstgenoemde is een veelbelovend talent uit de eigen jeugdopleiding. Het contract van de in New York geboren Noor loopt door tot de zomer van 2020.

Weghorst was vorig seizoen aanvoerder van AZ en speelde met zijn doelpunten en assists een belangrijke rol in de ploeg van trainer John van den Brom. Zijn ontwikkeling werd beloond met een oproep voor het Nederlands elftal, waarvoor hij ook debuteerde. Onlangs werd bekend dat hij de overstap maakt naar VfL Wolfsburg. De club uit de Bundesliga telt naar verluidt ruim tien miljoen euro voor hem neer. Hij tekende voor vier jaar bij zijn nieuwe werkgever.

De voorhoede van AZ kan er komend seizoen anders uit gaan zien. Na Weghorst houdt men in Alkmaar ook rekening met een mogelijk vertrek van Alireza Jahanbakhsh. Fred Friday heeft te horen gekregen dat hij het komende seizoen weinig perspectief zal hebben op speeltijd. In de tweede helft van het vorige seizoen werd hij nog uitgeleend aan Sparta Rotterdam.