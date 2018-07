Pickford haalt zijn gram na uitspraken Courtois: ‘Mijn huiswerk gedaan’

Engeland bereikte dinsdagavond de kwartfinales van het WK na een thriller tegen Colombia. Vlak voor tijd sleepten de Zuid-Amerikanen een verlenging uit het vuur, waarna er een strafschoppenserie aan te pas moest komen. Everton-doelman Jordan Pickford keerde een strafschop van Carlos Bacca en hielp the Three Lions een ronde verder. Na afloop vond de keeper het een geschikt moment om nog te reageren op uitspraken van Belgisch international Thibaut Courtois.

Na afloop van de 1-0 overwinning op Engeland ging Courtois in op het doelpunt van Adnan Januzaj. “Ik denk dat Adnan goed getrapt heeft, maar die keeper is 10 centimeter kleiner dan ik dus ik denk niet dat hij er bij mij inzat. Of ik hem zou gepakt hebben? Ik denk het wel en ik denk ook dat die keeper meer bezig was met zijn benen in de lucht te gooien dan zijn armen", zei Courtois. Na de strafschoppenserie tegen Colombia reageerde Pickford gevat. “Ik beschik over kracht en behendigheid. Het boeit me niet dat ik niet de grootste keeper ben, want het gaat om het moment en het maken van de redding. Dat heb ik gedaan. Het belangrijkste was positie kiezen en je hand tegen de bal krijgen. Ik heb mijn huiswerk gedaan.”

Jordan Henderson had gemist namens Engeland, waarna Mateus Uribe de bal op de lat schoot. Pickford bracht vervolgens redding op de inzet van Bacca, waarna Eric Dier de winnende maakte. “Ik heb vaak kritiek gehad, maar zolang je redding brengt dan is dat het enige wat telt. Ik ben misschien nog jong, maar ik heb vandaag mentale kracht getoond. Het is prachtig om een strafschoppenserie te winnen”, aldus Pickford in de Engelse media.

Bondscoach Gareth Southgate was na afloop in zijn nopjes met de overwinning. “Fantastisch en nog verdiend ook. Penaltyseries zijn lastig. We hebben veel en lang gepraat over het proces van zo'n reeks. De spelers bleven kalm en deden hun ding, een belangrijk moment voor ons. We hebben gekeken naar de techniek en naar de rol van een keeper.”