Atlético Madrid contracteert Argentijns toptalent tot medio 2024

Atlético Madrid heeft de komst van Nehuén Pérez wereldkundig gemaakt. De Argentijnse verdediger komt over van Argentinos Juniors en heeft zijn handtekening gezet onder een zesjarig contract tot medio 2024. Pérez wordt in eigen land gezien als een grote belofte. In aanloop naar het WK liep bondscoach Jorge Sampaoli hem ook meetrainen met de nationale ploeg.

De achttienjarige verdediger reisde dinsdag af naar Madrid en onderging met succes de medische keuring, waarna hij zijn contract signeerde. Ook Argentinos Juniors heeft de transfer bevestigd. De club laat weten dat de een doorverkooppercentage is afgedwongen bij de onderhandelingen.

De komst van Pérez is de volgende deal die Atlético Madrid deze transferzomer weet te sluiten. Eerder bevestigde de club al de komst van Thomas Lemar. De Fransman wordt overgenomen van AS Monaco. Daarnaast kwam Rodri voor twintig miljoen euro over van Villarreal en verlengde Antoine Griezmann zijn contract. Aanvoerder Gabi is op zijn beurt vertrokken naar Al Sadd.