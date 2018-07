Engeland stuurt Colombia na bloedstollende thriller naar huis

Engeland heeft zich voor het eerst sinds 2006 geplaatst voor de kwartfinales van het WK. Het elftal van bondscoach Gareth Southgate won dinsdagavond in Moskou na strafschoppen van Colombia, nadat er na negentig minuten een 1-1 stand op het scorebord stond en de aansluiteinde verlenging geen doelpunten meer had opgeleverd. Engeland staat daardoor aankomende zaterdag in Samara tegenover Zweden, dat eerder op de dag zegevierde over Zwitserland.

Colombia incasseerde nog voordat de wedstrijd überhaupt begonnen was een mokerslag: James Rodríguez bleek niet fit genoeg, nadat hij in het afsluitende groepsduel met Senegal was uitgevallen met een kuitblessure. Zonder zijn sterspeler had de ploeg van bondscoach José Pékerman het lastig in de openingsfase. Engeland schoot furieus uit de startblokken en was na een kwartier voetballen dicht bij de openingstreffer. Een kopbal van Harry Kane na een voorzet van Kieran Trippier belandde echter op het dak van het Colombiaanse doel.

Na de kans voor Kane ging de Engelse storm liggen. Het team van Southgate voetbalde slordig en ontbeerde creativiteit. Colombia miste op zijn beurt voorin stootkracht, waardoor het publiek in de Otkritie Arena een betrekkelijk teleurstellende eerste helft kreeg voorgeschoteld. Vlak voor rust ontbrandde het duel nog even nadat Wílmar Barrios een kopstoot uitdeelde aan Jordan Henderson, maar arbiter Mark Geiger liet de Colombiaanse middenvelder ontsnappen met slechts geel.

Het opstootje bleek een voorbode voor wat ging komen. In de tweede helft verhardde het spel en liepen de gemoederen bij vlagen zeer hoog op, met onder meer vijf gele kaarten tussen de 52e en 64e minuut tot gevolg. De wedstrijd werd een kwartier na rust uiteindelijk opengebroken door een overtreding van Carlos Sánchez. De middenvelder van Colombia trok Harry Kane na een hoekschop naar de grond, waarna Geiger de bal op de stip besloot te leggen. Kane ging vervolgens zelf achter de bal staan en stuurde David Ospina uiteindelijk naar de verkeerde hoek: 0-1.

Dele Alli kreeg kort daarna een goede mogelijkheid om de buit veilig te stellen voor Engeland, maar hij kopte na een voorzet van Trippier over. Colombia mocht daardoor blijven hopen op een stunt, maar kwam zelf nauwelijks tot uitgespeelde kansen. Een fout van Kyle Walker bood Juan Cuadrado in de slotfase echter nog een goede mogelijkheid op de gelijkmaker, maar de buitenspeler schoot uit kansrijke positie uiteindelijk wild over.

Engeland leek zo stand te houden, maar in de derde minuut van de blessuretijd ging het toch nog mis voor the Three Lions: Yerry Mina kopte uit een hoekschop de gelijkmaker tegen de touwen, waardoor er een verlenging kwam. Engeland had de problemen overigens over zichzelf afgeroepen: Southgate wisselde verdedigend met het inbrengen van Eric Dier voor Dele Alli, terwijl counterspits Jamie Vardy luttele minuten voor de gelijkmaker Raheem Sterling was komen vervangen.

Engeland maakte vervolgens een apathische indruk in de eerste helft van de verlenging en had het geluk dat een kopbal van Radamel Falcao voorbij het doel van Jordan Pickford scheerde. Na de verplichte onderbreking leverde een gevaarlijk schot van invaller Danny Rose geen doelpunt op, waardoor strafschoppen een winnaar moesten opleveren. De strafschoppen werden uiteindelijk beter genomen door de Engelsen.