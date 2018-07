Ars doet boekje open en noemt Oliseh ‘narcist’: ‘Een krankzinnig persoon’

Sjoerd Ars zette onlangs een punt achter zijn carrière als profvoetballer en vertelt in gesprek met Voetbal International over zijn periode bij Fortuna Sittard. De inmiddels oud-spits zegt dat hij niet wist wat hij meemaakte onder het bewind van Sunday Oliseh. De Nigeriaanse trainer werd uiteindelijk op non-actief gesteld door de club uit Limburg en daar ging een merkwaardige tijd aan vooraf, zo laat Ars optekenen.

"Zoek in het woordenboek de letterlijke betekenis van het woord narcist en je hebt exact het karakter van Sunday Oliseh”, aldus Ars, die vorig seizoen op huurbasis voor De Graafschap speelde. "Ik dacht toch het nodige te hebben meegemaakt, met allerlei uiteenlopende figuren, maar bij Fortuna Sittard maakte ik vorig seizoen met Oliseh een krankzinnig persoon mee. Soms leek het wel een film, per dag verschillend qua genre. Hij had de hele club in zijn greep.”

Ars heeft geen goed woord over voor de trainer, die eerder dit jaar werd opgevolgd door Claudio Braga en Kevin Hofland. "Oliseh was een alleenheerser, die geloofde in het Sprookje Oliseh", vervolgt Ars, die als lid van de spelersraad in een gesprek met de clubleiding enkele problemen aan de kaak stelde. “Een paar dagen later kwamen we op de club en moesten alle spelers in de kleedkamer blijven zitten. Oliseh was ziedend en had de vijf namen, die in de spelersraad zaten, groot op het bord geschreven. Hij ging helemaal door het lint.”

“Oliseh draaide het om en zei tegen de rest van de groep: 'Jongens, laat dat vijftal maar aan mij over, ik ga jullie beschermen'. Knettergek”, doet Ars uit de boeken. "Het ergste was dat Oliseh precies kon opsommen wie van ons wat had aangegeven. En die griezel van een Chudik (manager voetbalzaken, red.) zat er gewoon bij. Toen Oliseh was uitgeraasd, ben ik op de technisch directeur afgestapt: Wat een engnek ben jij, ik wil nooit meer iets met jou te maken hebben. Het trieste was nog dat Oliseh echt eindeloos in zichzelf geloofde.”