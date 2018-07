Van Persie wilde Van der Vaart naar Arsenal halen: ‘Maar Wenger wilde het niet’

Rafael van der Vaart en Robin van Persie speelden respectievelijk 109 en 102 interlands voor het Nederlands elftal en de twee konden het op het veld goed met elkaar vinden, zo beamen beiden. In totaal stonden zij in 54 wedstrijden van Oranje samen op het veld.

"Ik heb met 'Raf' op het veld altijd een hele fijne klik gehad. Altijd lekkere combinaties, dat creëert een band. Daar heb ik heel erg van genoten”, zegt Van Persie dinsdagavond bij de NOS. Een fraaie combinatie tussen de twee in een interland tegen Andorra staat Van er Vaart nog altijd goed bij: "In de rust stond ik te pissen en kwam hij naast me staan. 'Hadden we ze even tuk hè?', zegt ie. Mooi moment, zal ik nooit vergeten.”

Van Persie en Van der Vaart hebben beiden nog niet officieel bedankt voor Oranje, maar de kans is zeer groot dat hun interlandloopbaan er inmiddels opzit. Van Persie geldt met 50 interlanddoelpunten nog altijd als topscorer aller tijden van het Nederlands elftal, terwijl Van der Vaart 25 maal trefzeker was. Daarnaast waren zij goed voor respectievelijk 19 en 23 assists.

In clubverband speelden de twee nooit samen, al probeerde Van Persie in het verleden Van der Vaart nog wel naar Arsenal te halen. "Jij belde nog een keer namens Arsenal toen ik voor Real Madrid speelde. Dat was echt fantastisch geweest, maar Arsène Wenger wilde het uiteindelijk niet."