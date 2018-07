Spits verdient met zeven doelpunten voor Almere City transfer naar Italië

Dennis van der Heijden is aankomend seizoen te bewonderen in de Italiaanse Serie B. Carpi maakt dinsdagavond via zijn officiële kanalen melding van de komst van de 21-jarige spits. Van der Heijden zat sinds kort zonder club, nadat hij uit zijn contract was gelopen bij Almere City.

De jonge aanvaller genoot naar verluidt ook interesse van Ascoli en Bari, maar heeft er dus voor gekozen zijn toekomst te verbinden aan Carpi, dat afgelopen seizoen als zevende eindigde op het tweede Italiaanse niveau. Hij heeft een contract voor drie seizoenen getekend in Stadio Sandro Cabassi, met een optie voor nog één jaar.

Van der Heijden dankt zijn transfer aan een degelijk jaar in dienst van Almere City: het afgelopen seizoen was hij in 28 competitiewedstrijden goed voor 7 doelpunten. Voordat hij aan de slag ging bij Almere City, stond hij onder contract bij ADO Den Haag, waarvoor hij in 25 duels 3 doelpunten wist te maken. Van der Heijden speelde tussentijds ook nog op huurbasis voor FC Volendam.