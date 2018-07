‘Feyenoord wil oude bekende terughalen uit de Premier League’

Feyenoord hoopt Daryl Janmaat deze transferzomer te verleiden tot een terugkeer naar De Kuip. Technisch directeur Martin van Geel is op zoek naar een nieuwe rechtsback en heeft zijn oog volgens Voetbal International laten vallen op de Oranje-international van Watford.

Feyenoord is op zoek naar een nieuwe rechtsback nadat Kevin Diks na een huurperiode is teruggekeerd naar Fiorentina. Janmaat staat op het lijstje van de Rotterdammers. Hij speelde van 2012 tot 2014 al voor de Eredivisie-club en vertrok daarna voor zeven miljoen euro naar Newcastle United. Na twee seizoenen voor the Magpies gespeeld te hebben werd hij voor 8,7 miljoen euro doorverkocht aan Watford, waar zijn contract doorloopt tot medio 2020.

Volgens het weekblad heeft Janmaat er geen geheim van gemaakt dat hij ooit terug wil keren naar Feyenoord. De Rotterdammers hopen nu van zijn situatie in Engeland te profiteren. Janmaat was het afgelopen seizoen geen vaste basisspeler en moest regelmatig uitwijken naar de linkerflank. Voor die positie haalde Watford reeds Adam Masina. De 24-jarige linksback komt voor tien miljoen euro over van Bologna. Voor op de rechtsbackpositie trok Watford deze zomer Marc Navarro aan.