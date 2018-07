Manchester United reageert razendsnel en pikt doelman op bij degradant

Manchester United heeft zich met het oog op aankomend seizoen verzekerd van de diensten van Lee Grant. De Engelse grootmacht laat dinsdagavond via zijn officiële kanalen weten de 35-jarige doelman over te nemen van Stoke City. Grant had nog een contract tot halverwege 2019 bij Stoke City, waardoor Manchester United naar verluidt circa twee miljoen euro heeft moeten overmaken naar het Britannia Stadium.

Met de komst van Grant lijkt Manchester United zijn keepersgilde voor aankomend seizoen rond te hebben. Eerste doelman David de Gea en reserve Sergio Romero staan normaliter niet ter discussie, terwijl de Portugese belofte Joel Castro geldt als man voor de toekomst. De transfer van Grant komt enkele uren nadat bekend werd dat Manchester United een akkoord heeft bereikt met West Bromwich Albion over een overgang van Sam Johnstone naar de Championship-club.

Voor de verkoop van Johnstone toucheert de club van manager José Mourinho ongeveer 7,3 miljoen euro. Een deel van die transfersom is nu dus geïnvesteerd in de komst van Grant. Laatstgenoemde degradeerde het afgelopen seizoen met Stoke City uit de Premier League, al speelde hij zelf slechts drie competitiewedstrijden. Grant heeft voor twee seizoenen getekend op Old Trafford.

Stoke City heeft zelf overigens ook niet veel tijd nodig gehad om een vervanger voor Grant te vinden: Adam Federici komt per direct over van Bournemouth. De Australiër moet de concurrentiestrijd aangaan met Jack Butland, al valt het niet uit te sluiten dat laatstgenoemde deze zomer nog verkast.