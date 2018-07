Real Madrid laat aankoop van dertien miljoen opnieuw vertrekken

Lucas Silva verdedigt ook aankomend seizoen de clubkleuren van Cruzeiro. De Braziliaanse club laat dinsdagavond via de officiële kanalen weten de 25-jarige middenvelder voor een jaar opnieuw te huren van Real Madrid, dat Silva de afgelopen voetbaljaargang al een half jaar tijdelijk stalde in Belo Horizonte.

De Braziliaanse middenvelder werd in januari 2015 voor dertien miljoen euro door Real Madrid overgenomen van Cruzeiro, maar werd na negen wedstrijden al op huurbasis naar Olympique Marseille gestuurd. Silva speelde in het seizoen 2015/16 voor de Franse grootmacht en kwam uiteindelijk tot 33 officiële wedstrijden, waarin hij overigens geen doelpunt wist te maken of voor te bereiden.

Silva keerde in de zomer van 2016 terug bij Real Madrid en leek vervolgens op weg naar Sporting Portugal. Er kwam tijdens de medische keuring echter een hartritmeafwijking aan het licht, waardoor die overgang afketste en Cruzeiro in januari 2017 de kans kreeg de controlerende middenvelder terug te halen naar Brazilië. Silva, die nog tot halverwege 2020 vastligt bij Real Madrid, kwam in anderhalf jaar tijd uiteindelijk tot 32 optredens voor a Raposa.