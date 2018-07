Mbappé doet denken aan Ronaldo: ‘Ik zie hem liever bij Real dan Neymar’

Kylian Mbappé wordt na zijn glansrol voor Frankrijk op het WK tegen Argentinië opnieuw in verband gebracht met een transfer naar Real Madrid. De negentienjarige spits koos er vorig jaar voor AS Monaco te verruilen voor Paris Saint-Germain, maar Jorge Valdano hoopt dat Real Madrid deze zomer een nieuwe poging zal ondernemen het toptalent binnen te halen.

Mbappé leidde Frankrijk afgelopen zaterdag met twee doelpunten en een assist bijna hoogstpersoonlijk naar een 4-2 zege op Argentinië in de achtste finales van het WK. Het optreden van de aanvaller heeft indruk gemaakt op Valdano. "Hij maakt veel doelpunten, speelt direct en breekt defensies open. Hij zal het komende decennium aan de top staan. Hij doet me denken aan Ronaldo Luis Nazário de Lima", vertelt de voormalig spits en coach van Real Madrid aan Onda Cero.

Behalve Mbappé zou ook Neymar hoog op het verlanglijstje van de Koninklijke staan. "Zowel marketingtechnisch als op voetballend vlak vertegenwoordigt Neymar veel waarde", vervolgt Valdano. "Ik geloof dat de club interesse in hem heeft, maar ik zie Mbappé liever bij Real Madrid. Hij zou een investering voor de toekomst zijn: hij is zes jaar jonger (in feite bijna zeven jaar, red.) en nu al een topspeler."

Mbappé en Neymar werden vorig jaar door PSG weggeplukt bij respectievelijk AS Monaco en Barcelona. Mbappé was in zijn debuutjaar in 46 officiële wedstrijden voor de Franse grootmacht goed voor 21 doelpunten en 16 assists; zijn Braziliaanse collega wist in 30 optredens 28 doelpunten en 16 aan te tekenen.