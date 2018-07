Van Persie stelt Excelsior teleur: ‘In principe is dit het laatste seizoen’

Robin van Persie zet na het komende seizoen naar alle waarschijnlijkheid een punt achter zijn loopbaan als profvoetballer. Dat heeft de 34-jarige aanvaller van Feyenoord dinsdagavond laten weten bij Studio Rusland op de NOS. Excelsior hoeft derhalve niet meer te rekenen op zijn komst.

Van Persie keerde vorig seizoen terug bij Feyenoord, na periodes bij Arsenal, Manchester United en Fenerbahçe. Hij gaf aan te twijfelen over zijn toekomst, maar besloot er nog een jaar aan vast te plakken. Hij wil niet te ver vooruitkijken en bekijkt de situatie per dag. "Dat doe je altijd. Je maakt elke dag wel een beetje de balans op. In principe is dit het laatste seizoen", aldus de 102-voudig international, die een slag om de arm lijkt te houden.

Zijn liefde voor zijn oude club Excelsior heeft hij nooit onder stoelen of banken gestoken. Toch ziet hij afbouwen bij de Eredivisie-club niet zitten en dat heeft te maken met het kunstgras. "Ik weet niet wat dat doet met mijn lichaam. Als ik het nu zo moet zeggen denk ik niet dat het gaat gebeuren. Ondanks dat ik Excelsior een heel warm hart toedraag", aldus Van Persie.

"Ik ga door. Ik ben nog te veel liefhebber om al te stoppen", aldus Van Persie in mei van dit jaar. Hij besloot door te gaan na gesprekken met zijn vrouw Bouchra, trainer Giovanni van Bronckhorst en de clubleiding. “Voor mezelf heb ik steeds de vraag gesteld: waarom ben ik ooit gaan voetballen? Nou, dat was niet perse om een beker boven mijn hoofd te houden. De kern is plezier. Lekker op het veld bezig zijn. Samen beter worden. Uiteindelijk heeft dat plezier de doorslag gegeven. Op de dagen dat ik aan stoppen dacht, voelde dat op een bepaalde manier heel eng. Blijkbaar was ik er gewoon nog niet aan toe."