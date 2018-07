NAC deelt contract uit aan ‘kuitenbijter’: ‘Hij is uit het juiste hout gesneden’

Olivier Rommens speelt ook komend seizoen voor NAC Breda. Beide partijen zijn het eens geworden over een contract tot medio 2019, met een optie voor nog een seizoen. Door een zware knieblessure kwam de 23-jarige middenvelder het afgelopen seizoen niet in actie voor de Bredanaars, maar de club heeft hem na zijn revalidatie nu toch beloond met een nieuwe verbintenis.

De Belgische middenvelder maakte in 2016 de overstap van PSV naar NAC en kwam in zijn eerste seizoen tot 23 competitiewedstrijden in de Jupiler League. Na de promotie naar de Eredivisie raakte hij in de voorbereiding geblesseerd, waardoor hij het volledige vorige seizoen buitenspel stond. “Rommens werkte hard aan zijn herstel en is inmiddels weer aangesloten bij de selectie, die afgelopen zaterdag de eerste training van het nieuwe seizoen afwerkte”, meldt NAC op de clubwebsite, waar hij omschreven wordt als een ‘kuitenbijter’.

“Ik ben heel blij dat ik de kans en het vertrouwen krijg om hier nog een jaar te spelen. In mijn eerste seizoen bij NAC maakte ik direct deel uit van het basiselftal en heb ik mogen ervaren hoe het is om voor deze club te voetballen”, reageert Rommens op zijn nieuwe contract. “Die blessure was vervolgens een enorme tegenslag, ik heb hard moeten werken aan mijn herstel en ben blij dat ik weer terug op het veld sta. Dit nieuwe contract is voor mij een mooie beloning en ik kan niet wachten om weer minuten te maken voor deze mooie club.”

Technisch directeur Hans Smulders laat weten dat Rommens zijn contract heeft verdiend. “Olivier is een speler die uit het juiste hout is gesneden. Zijn mentaliteit past bij onze club, dat hebben we tijdens zijn revalidatie wederom ondervonden. Het is een voetballer die altijd het maximale geeft. In zijn eerste jaar bij NAC heeft hij laten zien dat hij de potentie heeft om uit te groeien tot een vaste waarde. Ollie is op meerdere posities als middenvelder inzetbaar en we verwachten dat er nog rek in zijn ontwikkeling zit.”