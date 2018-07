48-voudig Frans international gaat op 32-jarige leeftijd aan de slag in Dubai

Yohan Cabaye zet zijn loopbaan voort in de Verenigde Arabische Emiraten. Al-Nasr, afgelopen seizoen de nummer vier op het hoogste niveau, laat dinsdagavond via zijn officiële kanalen weten de 32-jarige middenvelder voor twee seizoenen vastgelegd te hebben.

Cabaye heeft zodoende niet lang nodig gehad om een nieuwe club te vinden. De 48-voudig Frans international liep op 1 juli jongstleden uit zijn contract bij Crystal Palace en is twee dagen later dus gepresenteerd door Al-Nasr. Bij de club uit Dubai wordt hij ploeggenoot van onder anderen Abdelaziz Barrada, 28-voudig international van Marokko en in het verleden speler van onder meer Getafe en Olympique Marseille.

Voor Cabaye betekent het zijn eerste avontuur buiten Europa. De middenvelder brak in Frankrijk door bij Lille, waarmee hij in het seizoen 2010/11 de Franse dubbel won, en maakte vervolgens in Engeland naam bij Newcastle United. Na drie seizoenen the Magpies gediend te hebben, verdiende hij een transfer van 25 miljoen euro naar Paris Saint-Germain.

Voor de Franse grootmacht kwam Cabaye in anderhalf jaar tijd niet verder dan 3 doelpunten en 4 assists in 57 officiële wedstrijden, waarna Crystal Palace hem in de zomer van 2015 voor 13,9 miljoen euro besloot terug te halen naar de Premier League. Bij die club liep het contract van Cabaye deze zomer af, waardoor Al-Nasr hem transfervrij heeft kunnen inlijven.