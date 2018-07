Anderlecht doet zaken met Valencia en trekt ex-PSV'er aan

Zakaria Bakkali is neergestreken op de Belgische velden. De 22-jarige buitenspeler heeft Valencia namelijk verlaten voor Anderlecht.De ex-speler van onder meer PSV heeft zijn handtekening gezet onder een contract voor vier jaar, zo maakt de Belgische topclub via de officiële kanalen bekend. Ook Standard Luik had interesse, maar grijpt naast de komst van Bakkali.

Bakkali brak op jonge leeftijd door bij PSV. Beide partijen raakten vervolgens in conflict, waarna er geen akkoord bereikt over een nieuw contract. Bakkali vertrok in de zomer van 2015 uiteindelijk transfervrij naar Valencia. De Eindhovenaren hielden slechts een opleidingsvergoeding van 390.000 euro aan hem over.

In Spanje kwam hij in zijn eerste twee seizoenen tot in totaal 34 competitiewedstrijden, waarvan hij vijfmaal vanuit de basis startte. Het afgelopen seizoen werd Bakkali uitgeleend aan Deportivo La Coruña, waarmee hij degradeerde onder leiding van Clarence Seedorf. Met die club kwam hij tot 23 competitieduels. Zijn contract bij Valencia liep nog door tot medio 2022.

Valencia en Anderlecht hebben niet bekendgemaakt voor welk bedrag de tweevoudig Belgisch international overkomt. Volgens het Spaanse AS gaat het om een miljoen euro. Dat betekent dat PSV ook een bedrag overhoudt aan de overstap. De regerend landskampioen wist een doorverkooppercentage te bedingen van 2,75 procent. Volgens het Eindhovens Dagblad houdt PSV er zodoende ruim 30.000 euro aan over.