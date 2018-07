Suriname strikt Gorré als bondscoach: ‘Dit is anders dan de vorige keer’

Dean Gorré is de nieuwe bondscoach van Suriname. Hij gaat op voor zijn tweede termijn bij de Surinaamse bond, daar hij in 2015 al aan het roer stond. De voormalig voetballer van onder meer FC Groningen, Ajax en Feyenoord heeft zijn handtekening gezet onder een tweejarig contract.

De voormalig jeugdtrainer van Ajax was drie jaar geleden ook al bondscoach van zijn geboorteland. “Maar dit is anders dan de vorige keer”, zegt Gorré tegen De Telegraaf. “Ik ga nu ook in Suriname wonen en elke dag voor de voetbalbond aan de slag, omdat ik ook het olympisch elftal en Suriname onder twintig onder mijn hoede krijg en verantwoordelijk word voor de opleiding.”

Gorré was niet de eerste keus van de Surinaamse bond. Gesprekken met Stanley Menzo liepen eerder op niets uit. “Het doel is kwalificatie voor de Gold Cup, die volgend jaar in Amerika wordt gehouden”, aldus Gorré, die met Suriname het in de kwalificatie gaat opnemen tegen Dominica, de Britse Maagdeneilanden, Jamaica en Saint Kitts en Nevis.