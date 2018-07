Doelman levert Man United zonder gedebuteerd te hebben miljoenen op

Manchester United neemt na negen seizoenen afscheid van Sam Johnstone. De 25-jarige doelman heeft dinsdag een vierjarig contract getekend bij het vorig seizoen uit de Premier League gedegradeerde West Bromwich Albion en levert de Engelse grootmacht naar verluidt 7,3 miljoen euro op. Johnstone verlaat Manchester United zodoende zonder ook maar ooit een officiële wedstrijd gespeeld te hebben voor de club.

De Engelse sluitpost belandde in 2009 in de jeugdopleiding van Manchester United en werd twee jaar later door Sir Alex Ferguson bij het eerste gehaald. Johnstone zat door de jaren heen enkele keren op de bank, maar van een debuut kwam het nooit, mede doordat hij in totaal liefst tien keer op huurbasis elders werd gestald, verdeeld over zeven clubs.

Sinds het seizoen 2011/12 verdedigde de voormalig Engels jeugdinternational achtereenvolgens de clubkleuren van Oldham Athletic, Scunthorpe United, Walsall, Yeovil Town, Doncaster Rovers, Preston North End en Aston Villa. In dienst van die laatste club was Johnstone de afgelopen anderhalf jaar verzekerd van een basisplaats en kwam hij uiteindelijk tot 71 officiële wedstrijden.

Johnstone had nog een contract tot medio 2019 bij Manchester United, maar die verbintenis is nu dus afgekocht door West Bromwich, dat komend seizoen actief zal zijn in de Championship. "Ik heb met veel mensen gesproken over de club en heb alleen maar goede verhalen gehoord", reageert de doelman op het digitale thuis van zijn nieuwe werkgever. "Ik heb ervaring in de Championship en ben in de League One gepromoveerd met Preston. Het leek erop dat ik altijd zou terugkeren bij Manchester United of elders aan de slag zou gaan, maar het is nu tijd om me ergens te vestigen en mijn spel naar een nieuw niveau te brengen."