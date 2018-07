Zweden knokt zich naar kwartfinale in matig duel met Zwitserland

Zweden heeft zich dankzij een 1-0 zege op Zwitserland geplaatst voor de kwartfinale van het WK. De Zweden en de Zwitsers maakten er niet bepaald een aantrekkelijke vertoning van in Sint-Petersburg, maar een doelpunt van Emil Forsberg schonk de ploeg van bondscoach Janne Andersson uiteindelijk de zege. In de kwartfinale gaat Zweden het opnemen tegen de winnaar van het duel tussen Colombia en Engeland, die dinsdagavond de laatste achtste finale spelen.

Bij Zwitserland ontbraken Stephan Lichtsteiner en Fabian Schär in de basiself wegens een schorsing, terwijl Josip Drmic in de punt van de aanval de voorkeur kreeg boven Haris Seferovic en Mario Gavranovic. Aan de zijde van Zweden was Sebastian Larsson geschorst, waardoor Gustav Svensson aan de aftrap stond. Het duel in Sint-Petersburg begon met wat speldenprikjes over en weer, onder meer via Xherdan Shaqiri en Ludwig Augustinsson. De eerste echte kans was voor Marcus Berg, die opdook in het strafschopgebied van Zwitserland en vervolgens wild over schoot.

Kort daarna ontving de spits van Al Ain opnieuw de bal in het strafschopgebied, na geklungel in de Zwitserse defensie. Manuel Akanji wist echter te voorkomen dat een poging van Berg richting doel ging. De eerste noemenswaardige mogelijkheid voor Zwitserland ontstond na een gevaarlijke voorzet van Shaqiri, die net het hoofd van Drmic niet wist te bereiken. Na een klein half uur spelen had Berg de openingstreffer op de schoen, ware het niet dat de Zwitserse doelman Yann Sommer de bal op fraaie wijze uit het doel tikte.

Ook Zwitserland kreeg in de eerste helft een grote mogelijkheid via Blerim Dzemaili, maar hij schoot vanuit kansrijke positie in het strafschopgebied hoog over. Forsberg en Albin Ekdal verzuimden vervolgens om Zweden voor rust aan de leiding te brengen. In de tweede helft maakten Zweden en Zwitserland er een weinig sprankelend schouwspel van en kleine mogelijkheden voor Ola Toivonen en Shaqiri waren in het eerste kwartier na rust de voornaamste wapenfeiten.

Na 66 minuten spelen was het Zweden dat de wedstrijd open wist te breken. Forsberg speelde zich knap vrij en zag zijn schot vervolgens getoucheerd worden door Akanji, waardoor Sommer kansloos was. De Zwitserse bondscoach Vladimir Petkovic greep vervolgens in en bracht Breel Embolo en Seferovic in het veld. Na de wissels ging Zwitserland nadrukkelijk op zoek naar de gelijkmaker. Zo werd een schot van Michael Lang geblokt, terwijl een kopbal van invaller Embolo door doelpuntenmaker Forsberg van de lijn gehaald werd.

In de slotfase bleven de Zwitsers nadrukkelijk zoeken naar de gelijkmaker, onder meer door een aantal gevaarlijke voorzetten van Shaqiri, een geblokt schot van Ricardo Rodriguez en een kopbal van Seferovic. Andersson wisselde enigszins verdedigend en bracht Emil Krafth en Martin Olsson in het veld. In blessuretijd leek Zweden nog een strafschop te krijgen na een overtreding van Lang op Olsson, maar na inmenging van de videoscheidsrechter werd de penalty omgezet in een vrije trap. Die werd genomen door Toivonen, maar zijn poging werd gered door Sommer en direct daarna floot scheidsrechter Damir Skomina voor het laatst.