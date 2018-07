Internazionale heeft Argentijnse aanwinst van 23 miljoen euro binnen

Internazionale heeft Lautaro Martínez binnen. De competitieorganisatie van de Serie A meldt dat i Nerazzurri de aanvaller hebben ingeschreven en zij zullen waarschijnlijk snel officieel melding maken van de komst van de Argentijn.

De twintigjarige Martínez ruilt Racing Club de Avellaneda naar verluidt voor 23 miljoen euro plus een doorverkooppercentage van tien procent in voor Internazionale. Als een verrassing komt de overstap al niet meer, want zaakwaarnemer Carlos Yarque bevestigde in maart dat zijn cliënt voor een vervolg in het Giuseppe Meazza zou kiezen.

“Borussia Dortmund had een kans en we hebben met ze gesproken, maar ze wilden nog steeds wachten met de deal definitief maken. In dit soort situaties is tijd van essentieel belang en er waren veel meer clubs die hem wilden strikken. Inter meldde zich vol enthousiasme en zij hebben uiteindelijk gewonnen”, aldus Yarque in gesprek met El Intransigente.

“Hij besloot ook niet naar Real Madrid te gaan (…) Uiteindelijk hebben ze (Internazionale, red.) hem weten te verleiden met hun sportieve project”, zo sloot de spelersmakelaar af. Martínez, enkelvoudig A-international, speelde 58 wedstrijden voor Racing Club de Avellaneda en daarin was hij goed voor 26 doelpunten en 6 assists.