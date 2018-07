‘Een van betere talenten van Manchester City’ strijkt neer bij FC Twente

FC Twente heeft zich versterkt met Matthew Smith. De achttienjarige verdedigende middenvelder wordt voor een seizoen gehuurd van Manchester City, waarbij de in Engeland geboren Welshman nog tot de zomer van 2020 onder contract staat.

Smith komt uit de jeugdopleiding van West Bromwich Albion en ruilde die medio 2013 in voor Manchester City. De enkelvoudig A-international speelde vorig seizoen negentien wedstrijden in de Premier League voor beloften en daarin was Smith goed voor een doelpunt en vier assists. In de UEFA Youth League maakte hij zeven keer zijn opwachting.

“Ik kijk ernaar uit om voor FC Twente te gaan spelen. Afgelopen tijd heb ik veel van de club gezien en ik ben onder de indruk hoe massive FC Twente is. Fantastisch hoeveel supporters de club blijven steunen, ik ben blij met de kans die ik hier krijg”, aldus Smith.

“Matthew is een van de betere talenten van Manchester City”, reageert directeur Ted van Leeuwen. “Inzetbaar op alle middenveldposities en als verdediger. Een zeer elegante, bijna on-Engelse speler. Ik ben erg blij dat City ons de toekomst van een van hun toptalenten toevertrouwt.”