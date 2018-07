Onduidelijkheid over Internazionale-target: ‘Dat is echt een probleem’

Malcom wordt de laatste tijd nadrukkelijk in verband gebracht met een transfer naar Internazionale. I Nerazzurri willen de Braziliaanse vleugelaanvaller op huurbasis overnemen van Girondins de Bordeaux, met een optie tot koop. De Franse club wil echter een verplichte koop in de huurdeal opnemen, waardoor de toekomst van Malcom nog onduidelijk is.

Het feit dat er zoveel onduidelijkheid bestaat over de toekomst van Malcom en dat Girondins de Bordeaux nog geen actie heeft ondernomen op de transfermarkt, irriteert trainer Gustavo Poyet. “Toen ik aan einde van vorig seizoen wegging, was ik tevreden. Maar nu is het zomer, de belangrijkste tijd voor een voetbalclub, en we hebben nog niks gedaan. Ik maak me zorgen. Ik houd er niet van om excuses te zoeken, maar de club zorgt er met deze houding voor dat ik excuses moet zoeken”, zo wordt de Uruguayaanse oefenmeester geciteerd door verschillende Franse media.

“Ik ben hier dus niet gelukkig mee en wil eerlijk zijn: dit had ik niet verwacht. Ergens kan ik de situatie begrijpen, het is lastig voor de clubleiding. Maar uiteindelijk komt dit neer op mij en het team”, vervolgt Poyet. “De Europa League komt er al snel aan en daar hebben we een goede voorbereiding voor nodig. Er staat alleen nog geen goed team. Hetzelfde geldt voor Malcom, ik weet niet of hij komend seizoen nu hier speelt of vertrekt. Dat is echt een probleem.”

“Ik weet niet hoe het de komende tijd gaat lopen, maar hoe met ik dan een voorbereiding plannen? Vertel het me als je het weet. Dit heeft allemaal een behoorlijk effect. Ik draag de verantwoordelijkheid en we nemen risico met de huidige situatie”, besluit Poyet. Girondins de Bordeaux haalde tot dusver geen spelers binnen en zag Diego Contento (Fortuna Düsseldorf), Olivier Verdon (Sochaux) en Daniel Mancini (verhuurd aan Auxerre) vertrekken.