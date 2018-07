Depay komt te laat terug van vakantie en krijgt boete van Lyon

Memphis Depay is te laat teruggekomen van vakantie. De 24-jarige aanvaller zal daarom beboet worden door Olympique Lyon, zo maakt trainer Bruno Génésio dinsdag op een persconferentie bekend.

“Ik ben blij om jullie allemaal weer te zien. Van de 27 voetballers missen we er nog één. Dat is Memphis Depay. Hij zal financieel worden gesanctioneerd wanneer hij terug is. Hij had net als iedereen vijf weken vakantie”, aldus Génésio. Het is niet bekend hoe hoog de boete voor de 38-voudig international van het Nederlands elftal uit zal vallen.

Depay staat voor zijn tweede volledige seizoen bij Olympique Lyon. Hij maakte in de winter van 2017 voor zeker 18,5 miljoen euro de overstap naar les Gones en speelde tot dusverre 69 wedstrijden in het eerste elftal. Daarin was hij goed voor 27 doelpunten en 25 assists. Zijn contract loopt nog tot medio 2021 door.

Voor Olympique Lyon begint het seizoen op 11 augustus met een thuiswedstrijd in de competitie tegen Amiens. De Zuid-Fransen versterkten zich tot dusverre met twee nieuwe krachten: verdediger Léo Dubois kwam transfervrij over van Nantes en de koopoptie op Amiens-middenvelder Tanguy Ndombélé van acht miljoen euro werd gelicht.