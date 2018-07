Mexico neemt afscheid van routiniers: ‘Mijn toekomst ligt in het voetbal’

Na ongeveer 22 jaar is er een einde gekomen aan de interlandloopbaan van Rafael Márquez. De 39-jarige verdediger annex middenvelder debuteerde in 1997 in de nationale ploeg en was in 146 caps goed voor 19 doelpunten.

“Ik ga nu genieten van wat vrije tijd, denk ik. Ik heb 22 jaar onafgebroken meegedaan, maar mijn toekomst zal zeker liggen in het voetbal”, aldus Márquez, die speelde voor Atlas, Hellas, Club León, New York Red Bulls, Barcelona en AS Monaco. El Káiser won diverse prijzen met de nationale ploeg.

In 1999 werd de Confederations Cup gewonnen en in 2003 en 2011 sleepten Márquez en consorten de Gold Cup binnen. Hij nam vijf keer deel aan een WK en speelde negentien wedstrijden op een wereldkampioenschap: een Mexicaans record. Márquez maakte in april overigens al bekend dat hij na het seizoen zou stoppen als voetballer.

Oribe Peralta heeft eveneens een punt gezet achter zijn carrière bij El Tri. De 34-jarige spits van CF América kwam in 67 interlands tot 25 doelpunten en deed op het WK slechts één minuut mee. “Ik wil Mexico bedanken dat ik jarenlang deel heb mogen uitmaken van het team. We hebben verdrietige momenten gekend, maar met name de gelukkige momenten zal ik voor altijd in mijn hart blijven dragen.”