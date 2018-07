Iniesta neemt afscheid met emotionele brief: ‘Het was een droom'

Andrés Iniesta zette zondag na de uitschakeling van Spanje op het WK tegen Rusland officieel een punt achter zijn interlandloopbaan. Middels een emotionele brief, die de 34-jarige middenvelder heeft gepubliceerd op Twitter en Instagram, neemt hij afscheid van de Spaanse ploeg. “Het was een droom om de kleuren van mijn land te mogen verdedigen”, zo schrijft Iniesta.

“Het was iets heel speciaals, een geweldige verantwoordelijkheid. Ik heb altijd geprobeerd om mezelf ervan bewust te maken wat spelen voor Spanje betekent. Ik heb het geluk gehad dat ik in een van de succesvolste Spaanse teams heb mogen spelen”, stelt de middenvelder, die met Spanje wereldkampioen en tweemaal Europees kampioen werd. “We hebben fantastische dingen bereikt, waarvan we allemaal droomden toen we kind waren.”

“Aan jullie allemaal, bedankt dat jullie me beter hebben gemaakt als voetballer. Het is een eer dat ik deze jaren met jullie heb mogen delen”, zo richt Iniesta het woord aan zijn ploeggenoten bij de Spaanse ploeg. “Nu is het tijd om een stap opzij te zetten. Ik heb veel nagedacht in de afgelopen maanden. De wil is nog steeds aanwezig, maar ik heb altijd gezegd dat ik zou doen wat het beste is voor het nationale team. De toekomst is veelbelovend, met een groep met ongelofelijk goede spelers.”

“Ze hebben mij vanaf nu als supporter, die hen onvoorwaardelijk zal steunen. Ik heb er geen twijfels over dat dit team in de toekomst opnieuw successen zal vieren”, concludeert de 136-voudig international, die komend seizoen aan de slag gaat bij Vissel Kobe. “Ik wil iedereen bij de Spaanse bond bedanken voor de steun en de behandeling in de afgelopen jaren. Een speciaal dankwoord gaat uit naar Luis Aragonés, die me liet debuteren in mijn Albacete en met wie we ons eerste EK wisten te winnen.”