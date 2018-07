Milik en consorten krijgen nieuwe bondscoach na afgang op WK

Adam Nawalka is niet langer de bondscoach van Polen. De zestigjarige trainer heeft na de vroegtijdige uitschakeling op het WK in Rusland besloten om te vertrekken. “In overleg met de voorzitter van de voetbalbond zijn we tot de conclusie gekomen dat het team nieuwe oplossingen nodig heeft om verder te komen”, aldus Nawalka.

“We hebben een coach nodig die het potentieel van de spelers weet te benutten en de verantwoordelijkheid neemt voor hun verdere ontwikkeling. Daarom heb ik besloten dat ik mijn plekje afsta. Natuurlijk voel ik mij verantwoordelijk voor het resultaat op het WK, want we hebben niet aan de verwachtingen van de fans kunnen voldoen”, vervolgt de Pool.

“Ik voel mij hier verantwoordelijk voor, want ik was de coach en daar loop ik niet voor weg. Het spijt mij dat het zo is gelopen, maar ik blijf optimistisch over de toekomst van het Poolse voetbal.” Nawalka, die eerder voor de groep stond bij onder meer Wisla Kraków, GKS Katowice en Górnik Zabrze, was sinds november 2013 de bondscoach van Polen.

Tijdens dit WK strandde de nummer zes van de FIFA-wereldranglijst in de groepsfase. Men verloor met 1-2 van Senegal, ging met 0-3 onderuit tegen Colombia en won op de laatste speeldag met 0-1 van Japan. Als mogelijke opvolgers zingen de namen van onder anderen Stanislav Cherchesov (Rusland), Cesare Prandelli (clubloos), Giovanni De Biasi (clubloos) en Michal Probierz (KS Cracovia) rond.