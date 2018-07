Honda en collega stoppen als international: ‘Het is nu hun beurt’

Keisuke Honda heeft een punt gezet achter zijn interlandloopbaan. De 32-jarige middenvelder werd maandagavond in de achtste finale van het WK uitgeschakeld door België (3-2) en zal niet meer in actie komen voor de nationale ploeg van Japan.

“Ik stop mijn carrière bij het nationale team. Ik ben blij, want we hebben veel jonge spelers en het is nu hun beurt om geschiedenis te schrijven voor het Japanse voetbal”, aldus Honda, die 98 interlands speelde en daarin goed was voor 37 doelpunten. Hij maakte zijn debuut voor de blauwhemden in juni 2008 onder bondscoach Takeshi Okada.

Honda, die tijdens dit WK drie keer in actie kwam en scoorde tegen Senegal, kwam in de winter van 2008 in Nederland terecht. Hij tekende bij VVV-Venlo en verdiende na twee seizoenen een miljoenentransfer naar CSKA Moskou. Via AC Milan kwam hij vorig jaar bij CF Pachuca terecht, maar sinds kort is Honda weer transfervrij.

De linkspoot is niet de enige die bij Japan stopt, want ook Makoto Hasebe zwaait af. De twee jaar oudere controleur debuteerde in februari 2006 en staat op 114 interlands. De aanvoerder speelt sinds medio 2014 voor Eintracht Frnakfurt en daarvoor kwam hij uit voor onder meer FC Nürnberg, VfL Wolfsburg en Urawa Red Diamonds.