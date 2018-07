Turken bevestigen onderhandelingen met Vitesse over schaduwspits

De kans is groot dat Matus Bero aan de slag gaat bij Vitesse. Trabzonspor meldt dinsdag via de officiële kanalen dat de aanvallende middenvelder de onderhandelingen met de club uit Arnhem van start is gegaan. Bero heeft bij De Storm van de Zwarte Zee nog een verbintenis voor twee seizoenen.

De 22-jarige Bero maakte in de zomer van 2016 voor naar verluidt tweeënhalf miljoen euro de overstap van AS Trencín naar Trabzonspor. Hij speelde tot dusverre 44 wedstrijden in Turkije en daarin was de drievoudig A-international van Slowakije goed voor drie doelpunten en zeven assists.

In dienst van AS Trencín kwam Bero eerder tot 26 treffers en 19 assists in 93 optredens. Bij Vitesse zou Bero de zesde aanwinst voor komend seizoen kunnen worden. Het team van Leonid Slutsky legde eerder Rasmus Thelander, Khalid Karami, Max Clark, Oussama Darfalou en Jake Clarke-Salter vast.