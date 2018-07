Lazio doet zaken met Red Bull Salzburg: ‘Het is tijd voor de volgende stap’

Valon Berisha verruilt Red Bull Salzburg voor Lazio, zo maken beide clubs via de officiële kanalen bekend. De Kosovaars international heeft in Rome een vijfjarig contract ondertekend en kost i Biancocelesti naar verluidt 7,5 miljoen euro. Berisha speelde de afgelopen zes jaar in het shirt van de Oostenrijks kampioen.

Red Bull Salzburg kaapte Berisha in 2012 weg bij het Noorse Viking FK. Verder speelde de 25-jarige middenvelder voor Egersunds IK. Zijn contract in Salzburg liep nog tot medio 2023. Berisha speelde afgelopen seizoen een belangrijke rol in het succesvolle avontuur van de Oostenrijkse club in de Europa League, waarin de halve finale werd bereikt. “Ik heb een prachtige tijd gehad bij Red Bull Salzburg”, laat Berisha op de website van zijn oude club weten.

“Nu is het tijd voor de volgende stap, waardoor ik besloten heb om naar Lazio te vertrekken. Ik kom in een van de beste competities van Europa te spelen”, vervolgt de tienvoudig Kosovaars international. “Ik wil iedereen bij deze club graag bedanken voor de steun in de afgelopen zes jaar. Salzburg zal altijd een belangrijk onderdeel van mijn carrière blijven.”

“Valon heeft zich in de afgelopen zes jaar ontwikkeld tot een sterke persoonlijkheid en het was duidelijk dat hij uiteindelijk een stap hogerop zou gaan zetten. We zijn trots dat hij lange tijd bij ons heeft gespeeld en geholpen heeft om deze club te vormen”, laat sportief directeur Christoph Freund namens Red Bull Salzburg weten. Na Riza Durmisi (Real Betis) en Mattia Sprocati (Salernitana) is Berisha de derde zomerse versterking voor Lazio.