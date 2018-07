Maradona wil Lozano naar Wit-Rusland halen: ‘Hangt af van budget’

Hirving Lozano werd maandagmiddag met Mexico uitgeschakeld op het WK door Brazilië, dat met 2-0 wist te winnen. De aanvaller van PSV heeft zich op het mondiale toernooi in ieder geval in de kijker gespeeld bij Diego Maradona. De Argentijn gaat na het WK aan de slag als voorzitter van het Wit-Russische Dynamo Brest en wil Lozano graag naar die club halen.

“Ik vond Hirving Lozano goed, die jongen van de Mexicaanse ploeg. Ik zou hem willen aantrekken voor ons team, maar dat is allemaal afhankelijk van ons budget. Maar daar valt over praten, dat is geen probleem”, zegt Maradona in gesprek met Onefootball. Overigens heeft de oud-middenvelder zich ook aangeboden als de nieuwe bondscoach van Argentinië. Na de uitschakeling op het WK tegen Frankrijk, na een 4-3 nederlaag, wordt er flink aan de stoelpoten van de huidige keuzeheer Jorge Sampaoli gezaagd.

“Ja, en ik zou het gratis doen. Ik zou er niets voor terugvragen”, antwoordt Maradona in het programma De la mano del Diez van de Venezolaanse zender Telesur op de vraag of hij wil terugkeren als bondscoach van Argentinië. Pluisje stond eerder tussen 2008 en 2010 aan het roer bij de Argentijnse ploeg en haalde op het WK 2010 de kwartfinale, waarin zijn ploeg werd geëlimineerd door Duitsland.

“Mensen denken dat ik hier blij mee ben, maar het doet me heel veel pijn dat alles wat we zo zorgvuldig hebben opgebouwd weer zou gemakkelijk is afgebroken”, stelt de oud-middenvelder, die te boek staat als een van de grootste criticasters van Sampaoli. Na de wedstrijd tegen IJsland (1-1) leverde Maradona al forse kritiek op de bondscoach van Argentinië. “Als hij zo doorgaat, dan hoeft Sampaoli niet terug te komen in Argentinië. Zijn wedstrijdplan was een schande.”