Vijftien strafpunten vanwege belastingfraude: ‘Dit is een grote domper’

FOGGIA - De eerste degradant van het komende seizoen in de Serie B lijkt bekend. De rechtbank in Milaan heeft US Foggia namelijk veroordeeld tot vijftien strafpunten. I Satanelli zullen in het komende voetbaljaar dan ook een flinke inhaalslag moeten maken om niet bij de laatste drie te eindigen op het tweede niveau van Italië. Die ploegen glijden namelijk direct af naar de Serie C.

Door Gijs Freriks

Foggia, dat dit seizoen op de negende plaats eindigde en de play-offs om promotie naar de Serie A op twee punten misliep, is veroordeeld voor belastingfraude. In totaal zijn 37 personen, onder wie directieleden, voetballers en leden van de technische staf, in het beklaagdenbankje komen te staan. De straf voor Foggia vormt een nieuw hoofdstuk in een groot onderzoek dat luistert naar de codenaam ‘Veiligheid’. Dit onderzoek richt zich op de maffia van Catania en specifiek op de Laudani-familie. Clanoudste Sebastiano Laudani werd in het voorjaar van 2016 reeds onder huisarrest geplaatst. Hij overleed in augustus 2017.

De rechtbank acht bewezen dat de erevicevoorzitter en voormalig grootaandeelhouder van Foggia, Ruggiero Massimo Curci, spelers, stafleden en zaakwaarnemers in de seizoenen 2015/16 en 2016/17 onder de tafel heeft betaald om minder belasting af te hoeven dragen. Het zou gaan om 378.750 euro. Curci zou tevens deel uitmaken van een crimineel netwerk waartoe ook de maffia van Catania behoren. Hij werd in december gearresteerd. Clubeigenaar Fedele Sannella werd een maand later opgepakt omdat hij geld zou hebben witgewassen. Aan al deze praktijken zou Foggia ruim twee miljoen euro hebben verdiend.

Zeker acht voetballers zouden zwart zijn uitbetaald: Enrico Guarna (13.500 euro), Roberto Floriano (2.000), Alan Empereur (5.000), Pietro Arcidiacono (2.000), Cosimo Chiricò (18.477), Vincenzo Sarno (14.550), Antonio Junior Vacca (24.568) en Pietro Iemmello (24.568). Trainer Roberto De Zerbi, die onlangs voor twee seizoenen tekende bij Sassuolo, schijnt op deze manier 15.050 euro te hebben ontvangen. Omdat hij vooralsnog weigert om mee te werken aan het onderzoek, is De Zerbi voor drie maanden geschorst.

De officier van justitie eiste verplichte degradatie naar de Serie C, maar daarin is rechter Cesare Mastrocola niet meegegaan. Wel heeft hij dus een puntenstraf uitgesproken en heeft hij de clubeigenaren Fedele en Francesco Sannella voor jaren geschorst. Ook erevicevoorzitter Curci mag vijf jaar lang geen functie meer vervullen in Stadio Pino Zaccheria. Huidig voorzitter Lucio Fares is wél vrijgesproken. Of alle straffen blijven staan, dat is nog even afwachten. Foggia kondigde maandag namelijk aan in beroep te gaan en binnen twintig dagen hoort men waarschijnlijk het definitieve verdict.

“Wij zullen een respectvolle klacht formuleren om vrijspraak te verkrijgen en om de juistheid van onze werkzaamheden aan te tonen. Wij hebben er vertrouwen in dat het sportrecht het juiste beslist”, zo luidde het statement van de club. Overigens heeft Foggia nooit serieus gevreesd voor degradatie naar de derde divisie, zo vertelde advocaat Fabio Iudica aan Foggia Città Aperta: “Dat was sowieso ongegrond.” De uitspraken van de rechtbank hebben hoe dan ook tot veel ongeloof geleid in Apulië. Zo sprak de in Foggia geboren RTL-journalist Franco Ordine van een ‘onevenredige en onrechtvaardige’ straf.

Non è più solo calcio. Sanzioni sportive oltremisura severe contro il @FoggiaCalcio non solo rischiano di appare arbitrarie e, quindi, ingiuste, ma finirebbero per mettere in ombra il rigoroso controllo della magistratura che è interesse di tutti sia esercitato fino in fondo. — Raffaele Piemontese (@rafpiemontese) 26 juni 2018

Regionaal raadslid Raffaele Piemontese twitterde: “Dit is niet meer alleen maar voetbal. Buitensporig zware sportieve sancties tegen Foggia lopen niet alleen het risico dat ze willekeurig en daarmee onrechtmatig lijken te zijn. Ze leiden er ook toe dat de strenge controlefunctie van de rechterlijke macht - het is in het belang van eenieder dat deze maximaal wordt uitgevoerd - in de schaduw wordt gezet.” Er is ten minste één Nederlander die de ontwikkelingen in spanning afwacht, want Andries Noppert staat sinds de winter onder contract bij de voormalig werkgever van onder anderen Bryan Roy en Luigi Di Biagio. De 24-jarige doelman brak niet helemaal door bij sc Heerenveen en NAC Breda en tekende voor tweeënhalf jaar.

Noppert noemt de puntenstraf voor Foggia in een interview met Voetbalzone ‘heel zwaar’: “Wij spelers krijgen er niet heel veel van mee, maar dit is wel een grote domper voor iedereen binnen de club. De straf is opgelegd vanwege iets wat een jaar geleden binnen de club is gebeurd en waar de huidige ploeg sportief op gepakt wordt. De club heeft daarom groot gelijk om in beroep te gaan om die straf omlaag te krijgen en ik heb vertrouwen in de mensen van Foggia die zich hiervoor inzetten.” Ondanks dat Foggia dus waarschijnlijk op -15 moet beginnen, heeft Noppert er alle vertrouwen in dat het team van trainer Gianluca Grassadonia zal overleven in de Serie B: “Daar zit ik niet over in.”

Foggia heeft met de negende plaats van dit seizoen laten zien over voldoende kwaliteit te beschikken om de gevarenzone te verlaten, aldus Noppert: “Je moet erop vertrouwen dat het goed komt. We willen de play-offs om promotie halen, maar nu zullen we dus eerst die vijftien punten moeten wegwerken en vervolgens kunnen we onze doelen eventueel weer bijstellen.” Ondanks de huidige onrust bij Foggia heeft Noppert geen spijt van zijn transfer naar zuidoost-Italië. Hij kijkt tot dusverre ‘positief’ terug op zijn eerste buitenlandse avontuur: “Het Italiaanse voetbal ligt mij echt. Er wordt hier meer met het hart en met passie gespeeld. Dat ligt misschien iets meer in mijn straatje. Bovendien is het leven hier goed, al ben ik in de eerste plaats voor het voetballen hier naartoe gekomen.”

De cijfers van Andries Noppert bij NAC Breda.

De 2 meter 3 lange Noppert begon het seizoen als basisspeler bij NAC Breda. Na nederlagen tegen Vitesse (4-1) en PSV (1-4) en een 2-2 tegen Sparta Rotterdam besloot trainer Stijn Vreven hem te passeren ten faveure van Mark Birighitti. Noppert kwam hierna nooit meer in actie in het eerste elftal van De Parel van het Zuiden. Hij miste naar eigen zeggen het vertrouwen dat hij momenteel wél geniet bij zijn huidige werkgever. Bij Foggia stond hij in de laatste zes duels in de basis en in de laatste speelronde werd hij zelfs verkozen tot Speler van de Week in de Serie B. Noppert keepte uitstekend tegen Frosinone (2-2) en door dat gelijke spel promoveerde niet Frosinone, maar Parma: “Je hebt vertrouwen nodig en als je vertrouwen hebt, dan zie je hoe ver je kan komen. Ik ben blij met mijn kans bij Foggia en heb die ook gegrepen. Iedereen is positief over me en dat doet mij heel goed. Ik hoop nu een echte serie met goede wedstrijden neer te zetten.”

Voormalig doelman en trainer John Karelse zei in september in een interview met BN De Stem dat er na de slechte start van NAC een ‘zondebok’ moest worden gezocht en dat jij dat werd. Had jij dat gevoel ook?

“Daar ben ik het helemaal mee eens. Ik praat niet graag over het verleden en kijk liever vooruit. Maar: als je begint met twee zware wedstrijden die je verliest en daarin veel goals om de oren krijgt, dan is het als trainer makkelijk om met de wind mee te waaien en een bepaalde beslissing te nemen. Maar ik kijk altijd eerst naar mezelf en weet dat ik dingen anders had moeten doen.

Wat precies?

“Ik heb momenten gehad waarop ik anders had kunnen handelen, ook bij verscheidene tegendoelpunten. In analyses met de keeperstrainer kwam dan naar voren wat ik anders had moeten doen. Maar achteraf kan ik met zekerheid zeggen dat ik toen geen vertrouwen kreeg en dus ook niet had. Als keeper is het belangrijk dat je wedstrijdritme hebt. Ik had net de stijgende lijn te pakken en had het wel willen zien als ik zeven, acht wedstrijden achter elkaar had mogen spelen, mar die reeks heb ik niet mogen maken.

Hoe ben je eigenlijk bij Foggia terechtgekomen? Het is geen alledaagse stap…

“Ik heb in Nederland veel kritiek gehad en ben daarom met zaakwaarnemer Johan Hansma naar wat anders gaan kijken. We dachten dat het een mooie stap zou zijn om naar het buitenland te gaan. Even weg uit de schijnwerpers. Ik had een optie in Denemarken, maar mijn stage bij die club ketste op het laatste moment af. Een dag later belde Foggia. Het was snel geregeld, want ze wilden eigenlijk direct dat ik op het vliegtuig zou stappen. Ik heb er een dag over nagedacht en ben er de volgende dag naartoe gevlogen.”

“Alles zag er heel positief uit. De Serie B is bovendien een competitie waar veel mensen naar kijken en van waaruit je misschien een vervolgstap kan maken. Dat wil ik ook, want een voetballer wil altijd het maximale eruit halen. Ik ben jong en het is nu belangrijk dat ik veel speel. Dan zien we wel wat er in het vat zit.” En in tegenstelling tot wat er misschien eerder op de burelen bij Foggia gebeurde, daar krijgt Noppert níet zwart uitbetaald. “Nee, ik krijg het allemaal netjes op mijn rekening. Zoals het hoort”, lacht de linkspoot.