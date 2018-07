Vader John Obi Mikel werd uren voor Nigeria - Argentinië ontvoerd

John Obi Mikel kreeg enkele uren voor de laatste groepswedstrijd van Nigeria op het WK tegen Argentinië (2-1 nederlaag) te horen dat zijn vader was ontvoerd. De 31-jarige middenvelder vertelt in gesprek met the Guardian dat hij besloot om het aan niemand te vertellen en 'gewoon' te spelen. Pa Michael Obi werd maandagmiddag door de Nigeriaanse politie bevrijd, na een week gevangen te zijn gehouden.

Toen Mikel in de bus naar het stadion in Sint-Petersburg zat, werd hij gebeld door een familielid, die hem vertelde dat hij de ontvoerders moest bellen. De middenvelder van Tianjin Teda kreeg vervolgens te horen dat hij losgeld moest betalen voor de vrijlating van zijn vader. Hij besloot het voor de wedstrijd aan niemand te vertellen, deels om geen afleiding te creëren van de wedstrijd tegen Argentinië.

Door een 2-1 zege plaatsten de Argentijnen zich voor de achtste finale van het WK ten koste van Nigeria. “Ik speelde terwijl mijn vader in handen was van een stel bandieten. Dat trauma moest ik onderdrukken, terwijl ik vier uur voor de aftrap te horen kreeg dat hij ontvoerd was. Ik was emotioneel afgeleid en moest de keuze maken of ik mentaal wel klaar was om te spelen”, aldus Mikel. Zijn vader werd op weg naar een begrafenis ontvoerd en maandagmiddag na een week bevrijd door de politie. Hij werd tijdens de ontvoering gemarteld en verblijft momenteel in een ziekenhuis.

“Ik was verward en wist niet wat ik moest doen, maar besloot dat ik 180 miljoen Nigerianen niet in de steek kon laten. Ik moest het afsluiten in mijn hoofd en eerst mijn land vertegenwoordigen. Alleen een aantal goede vrienden wisten ervan”, vervolgt de Nigeriaanse middenvelder. “Ze zeiden dat ze mijn vader zouden doodschieten als ik het aan de autoriteiten zou vertellen. Ik wilde het ook niet met de bondscoach (Gernot Rohr, red.) bespreken, omdat het nieuws dan een afleiding zou vormen van de wedstrijd.”

“Ook al wilde ik het graag vertellen, ik kon het niet. Gelukkig is mijn vader maandag veilig gered en ik wil de politie bedanken voor hun actie. Daarnaast wil ik mijn familie en vrienden bedanken voor de steun die ik ontvangen heb”, besluit Mikel, die met Nigeria als derde in Groep D eindigde. Het Afrikaanse land verzamelde drie punten en zag Argentinië met één punt meer de achtste finales halen, waar Frankrijk het Zuid-Amerikaanse land uitschakelde.