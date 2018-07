‘Man City heeft eindelijk beet en betaalt competitiegenoot 68 miljoen’

Riyad Mahrez wordt al geruime tijd in verband gebracht met een vertrek naar Manchester City en de Algerijn zag een overstap naar de Engelse landskampioen in de winterse transferperiode nog op het laatste moment afketsen. De 27-jarige aanvaller lijkt deze zomer echter meer geluk te hebben, aangezien Sky Sports dinsdag verzekert dat een transfer van de Algerijn spoedig afgerond zal worden.

The Citizens hebben naar verluidt een akkoord bereikt met Leicester City over de overstap van Mahrez. Leicester vroeg in de winter nog negentig miljoen euro voor de aanvaller, die nog vastligt tot medio 2020, maar lijkt nu genoegen te nemen met een bedrag dat enkele tientallen miljoenen lager ligt. Sky Sports meldt namelijk dat de partijen elkaar voor een bedrag van 68 miljoen hebben weten te vinden.

Mahrez wordt deze week nog in Manchester verwacht voor de medische keuring en de verwachting is dat zijn overstap nog voor het weekend wordt afgerond. Dit zou betekenen dat hij helemaal niet meer terugkeert op het trainingsveld van the Foxes, aangezien hij, nadat hij begin juni nog een oefeninterland speelde met Algerije, pas volgende week wordt terugverwacht door Leicester.

Met de afronding van de transfer komt er een einde aan maanden van geruchten. Mahrez leek afgelopen zomer al op weg naar de uitgang, maar zag een vertrek bij de Engels kampioen van 2016 toen afketsen. In de winter keerde Manchester City terug en diende de aanvaller een transferverzoek in. Nadat het ook toen niet van een overstap kwam, liet hij uit frustratie verstek gaan op het trainingsveld. Afgelopen seizoen was hij goed voor 13 goals in 41 officiële wedstrijden.