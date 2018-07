Volgende club keert terug naar natuurgras: ‘Gewoon gras voelt toch altijd beter’

FC Dordrecht speelt komend seizoen weer op natuurgras, zo maakt manager Hans de Zeeuw in gesprek met RTV Rijnmond bekend. De huidige kunstgrasmat is na vijf jaar afgekeurd en wordt nu ingeruild voor een zogenaamde hybride grasmat, die voor zeven procent uit kunstgras en verder uit natuurgras bestaat.

Het zou de Schapenkoppen 250.000 euro kosten om bovenop de huidige mat een nieuw kunstgrasveld aan te leggen. De club houdt er echter rekening mee dat men de grasmat dan bij een eventuele promotie weer moet vervangen, omdat Eredivisie-clubs vanaf seizoen 2020/21 verplicht zijn om op natuurgas te spelen.

“Qua onderhoud is zo'n kunstgrasveld een stuk goedkoper, maar alles overwegende hebben we toch besloten dat het een hybride mat wordt”, laat De Zeeuw weten. Er moet nu enigszins haast gemaakt worden met de aanleg van de nieuwe grasmat. “De competitie begint al over zeven weken en dan moet die nieuwe mat er liggen en bespeelbaar zijn. Dat gaat wel lukken, denk ik.”

FC Dordrecht zal komend seizoen dan gaan trainen op het nieuwe kunstgrasveld van de amateurtak, die voortgekomen is uit amateurclub OMC. “Gewoon gras voelt toch altijd beter”, reageert trainer Gérard de Nooijer op het nieuws. Daniël Breedijk is ook blij dat de huidige kunstgrasmat vervangen gaat worden. “Deze mat was sowieso aan vervanging toe.” In een eerder stadium besloot ook Almere City kunstgras in te ruilen voor natuurgras.