‘Younes breekt met zaakwaarnemer na afketsen transfer naar Bundesliga’

De toekomst van Amin Younes is nog altijd ongewis. De 24-jarige Duitser vertrekt deze zomer transfervrij bij Ajax en lijkt zich na het tekenen van een contract in januari in de voorbereiding op het aankomende seizoen bij Napoli te moeten melden. Pogingen om onder de deal met i Partenopei uit te komen zijn vooralsnog tot op niets uitgelopen en met VfL Wolfsburg ziet Younes een potentiële nieuwe werkgever afhaken.

Jörg Schmadtke, directeur van de nieuwe club van Wout Weghorst, heeft namelijk aan het Duitse Sport1 laten weten dat zijn club niet langer in de markt is voor Younes. Die Wölfe waren concreet geïnteresseerd in de vijfvoudig international van die Mannschaft, maar hebben zich nu teruggetrokken omdat ‘de obstakels die een transfer in de weg staan nog altijd niet zijn weggenomen’.

De Duitse tv-zender meldt daarnaast op basis van bronnen uit de omgeving van Younes dat de dribbelaar zo ontstemd is over het afketsen van een overgang naar Wolfsburg dat hij heeft gebroken met zijn zaakwaarnemer Sedat Duraki. Het lijkt er voorlopig dus op dat de vleugelspits zich gewoon bij Napoli zal moeten gaan melden.

Of hij meteen mee kan doen aan de voorbereiding is echter de vraag, aangezien Enrico Preziosi, voorzitter van het eerder eveneens geïnteresseerde Genoa, vorige week uitsprak dat Younes een achillespeesblessure heeft opgelopen en zeven tot acht maanden aan de kant zal staan. De nieuwe Napoli-trainer Carlo Ancelotti zou de aankoop in ieder geval een keer aan het werk willen zien voordat hij definitief een knoop doorhakt, terwijl voorzitter Aurelio De Laurentiis naar verluidt al een prijskaartje van twintig miljoen euro om Younes’ nek heeft gehangen.