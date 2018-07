‘Mourinho ziet biedingen van 65 en 50 miljoen afgewezen worden in Milaan’

Manchester United verzekerde zich voor aankomend seizoen al van de komst van Fred en Diogo Dalot en the Red Devils lijken nog niet klaar te zijn op de transfermarkt. José Mourinho zou graag een centrale verdediger aan zijn selectie toe willen voegen en nadat eerst Toby Alderweireld de meest waarschijnlijke kandidaat leek, is de kans nu groter dat er een nieuwe stopper uit de Serie A gehaald zal worden.

Corriere dello Sport meldt dinsdag namelijk dat Manchester United bij zowel Internazionale als AC Milan een behoorlijk bod op tafel heeft gelegd. De Engelse grootmacht werd al langer in verband gebracht met de komst van Milan Skriniar en heeft Inter naar verluidt 65 miljoen euro geboden voor de 23-jarige Slowaak. Dat bod is in het Giuseppe Meazza echter als niet afdoende beoordeeld, aangezien het de bedoeling is dat Skriniar de komende jaren samen met Stefan de Vrij het hart van de verdediging gaat vormen.

De Italiaanse krant schrijft dat Manchester United vervolgens zijn aandacht heeft verlegd naar buurman AC Milan. De werkgever van onder meer Daley Blind heeft i Rossoneri 50 miljoen euro, een vast bedrag van 45 miljoen en 5 miljoen aan bonussen, geboden op Alessio Romagnoli, maar lijkt er nog wel een schepje bovenop te moeten doen. Het eerste bod is namelijk door i Rossoneri van tafel geveegd, al heeft de Engelse club wel het idee dat de onderhandelingen niet definitief stukgelopen zijn.

Naast Romagnoli is ook ploeggenoot Leonardo Bonucci in beeld bij de nummer twee van het afgelopen Premier League-seizoen. Mourinho zou echter de voorkeur geven aan de komst van de 23-jarige Romagnoli, die acht jaar jonger is dan zijn collega-centrumverdediger. Bonucci heeft daarnaast naar verluidt zijn zinnen gezet op een avontuur bij Paris Saint-Germain, met wie hij al een persoonlijk akkoord bereikt zou hebben.