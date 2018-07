‘Pellè verkocht me een klap, het was aardig gelukt om hem kwaad te krijgen’

Lasse Nilsson heeft enkele seizoenen in Nederland gespeeld bij eerst sc Heerenveen en later Vitesse. De 36-jarige aanvaller, momenteel actief bij het Zweedse Norrby IF, zegt in gesprek met VICE Sports dat hij met veel plezier terugkijkt op zijn tijd in de Eredivisie. Toch heeft de aanvaller ook enkele nare akkefietjes gehad met tegenstanders.

Nilsson wordt bijvoorbeeld herinnerd aan een confrontatie met Graziano Pellè, voormalig spits van AZ en Feyenoord. "Ik weet niet meer precies hoe het ging, maar ik haalde in ieder geval echt het bloed onder zijn nagels vandaan. Hij verkocht me een klap, dus het was me aardig gelukt om hem kwaad te krijgen. Later hebben we het er nog eens over gehad. Als je van het veld stapt, dan is alles vergeven en vergeten. Ik heb daar trouwens nog wel een soort theorie over. In mijn ervaring zijn de spelers die je niet kunt uitstaan op het veld, juist de personen waarmee je buiten het voetbal goed kunt opschieten."

Als voorbeeld noemt Nilsson Markus Rosenberg, voormalig aanvaller van Ajax. "Markus Rosenberg is nu een van mijn beste vrienden, maar als voetballer kon ik hem niet uitstaan. En dan heb ik het nog niet eens gehad over Pa-Modou Kah van Roda JC Kerkrade. We hadden een keer een gevecht op het veld, waarna we allebei rood kregen. Hij is later een goede vriend van me geworden."

Nilsson vertelt dat zijn periodes bij Heerenveen en Vitesse niet met elkaar vergeleken kunnen worden. "Heerenveen was mijn eerste buitenlandse avontuur en zal daarom altijd speciaal voor me blijven. Mijn vrouw en ik hebben echt genoten in Friesland. Maar ook in Arnhem hebben we het erg lekker gehad. Het is jammer dat het destijds zo'n roerige periode was bij Vitesse met veel verschillende trainers en spelers. Die Georgische man (Merab Jordania, red.) nam in die tijd de club over."