‘Vitesse gaat mogelijk stunten met komst begeerde WK-uitblinker’

Aleksandr Golovin speelt volgend seizoen mogelijk bij Vitesse. Voetbal International meldt op basis van bronnen in Moskou dat Chelsea zich zeer nadrukkelijk in de strijd om de aanvallende middenvelder van CSKA Moskou heeft gemengd. Ook onder meer Juventus en Arsenal azen op de 22-jarige Golovin.

Goal en Sky Italia hadden reeds gemeld dat de middenvelder, actief op het WK namens Rusland, naar Londen kan verkassen, aangezien Chelsea de Russen heeft overtuigd Golovin te laten gaan. Roman Abramovich, eigenaar van the Blues, heeft goede contacten met CSKA, waar Golovin nog tot medio 2021 vastligt. Het weekblad stelt dat bij een eventuele transfer het maar de vraag is of Golovin zich mag melden bij de hoofdmacht van de Londenaren.

Mocht de 22-voudig international, die onder meer in het openingsduel van het WK indruk maakte met een goal en twee assists, inderdaad worden verhuurd door Chelsea, dan lijkt Vitesse de eerste optie, zo klinkt het. Bij de Arnhemmers wordt Golovin dan herenigd met trainer Leonid Slutsky, die hem in het seizoen 2014/15 liet debuteren bij CSKA.

De smaakmaker van de Russische ploeg is een jeugdproduct van CSKA. Naar verluidt hoopt de Russische topclub een bedrag van minimaal dertig miljoen euro over te houden aan Golovin, die afgelopen seizoen tot 7 doelpunten en 6 assists kwam in 43 wedstrijden voor zijn club. Afgelopen weken werd Golovin gelinkt aan Juventus, maar inmiddels zou die transfer van de baan zijn.