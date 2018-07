Dinsdag, 3 Juli 2018

‘Man van tachtig miljoen’ wil zelf naar Barcelona

Internazionale en Girondins Bordeaux praten nog altijd over een eventuele transfer van Malcom. Inter wil de aanvaller huren met een eventuele optie tot koop, maar de Fransen willen juist een verplichte optie tot koop. (France Football)

Anderlecht heeft Ivan Santini zo goed als binnen. De ervaren spits van het Franse Caen werd al medisch gekeurd in Brussel en moet vier à vijf miljoen euro gaan kosten. (Het Nieuwsblad)

Willian wil zelf naar verluidt wel naar Barcelona. Chelsea is echter niet bereid om de Braziliaan, die eveneens in beeld is bij Manchester United, zomaar te laten gaan en vraagt tachtig miljoen euro. (Mundo Deportivo)

Atlético Madrid onderzoekt of de komst van Gelson Martins haalbaar is. De vleugelspeler zegde onlangs zijn contract bij Sporting Portugal op, maar los Colchoneros willen geen juridische problemen. (AS)

Kasper Schmeichel heeft zich in de kijker gespeeld bij Chelsea en AS Roma. Die clubs melden zich mogelijk bij Leicester City als respectievelijk Thibaut Courtois of Alisson Becker vertrekt. (Daily Mail)