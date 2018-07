Deense bond doet aangifte na bedreigingen aan adres Jörgensen

De Deense voetbalbond heeft aangifte gedaan naar aanleiding van verschillende doodsbedreigingen aan het adres van Nicolai Jörgensen, zo maakt de Dansk Boldspil-Union bekend via de officiële kanalen. De spits van Feyenoord miste zondag in de achtste finale van het WK de beslissende strafschop tegen Kroatië, waardoor de Denen uitgeschakeld werden.

Jörgensen moest het daarna ontgelden in zijn thuisland en kreeg te maken met doodsbedreigingen en andere scheldpartijen op onder meer zijn Instagram-pagina. 'Dood aan Jörgensen', 'Je hebt alles verpest voor Denemarken, varken' en 'Normaal gesproken vind ik het niet kunnen dat spelers met de dood worden bedreigd, maar voor Nicolai Jörgensen maak ik graag een uitzondering', waren enkele van de commentaren die op internet vielen te lezen.

De Deense bond laat via een kort statement op Twitter weten dat het de zaak hoog opneemt: “Stop. Onze samenleving moet doodsbedreigingen nooit accepteren. Niet tegen de sterren van het WK, tegen politici of tegen wie dan ook. Dit is volstrekt onaanvaardbaar en onfatsoenlijk. Wij hebben de zaak overgedragen aan de politie om zo een einde te maken aan deze waanzin”, schrijft de DBU.

Verdediger Simon Jakobsen van Silkeborg IF nam het via Twitter eveneens op voor Jörgensen: “Dit is een klein deel van de commentaren bij een foto op Nicolai Jörgensens Instagram. Vol met idioten. Enorme idioten. Lager dan dit kan niet”, schreef hij bij een aantal screenshots van de Instagram-pagina van de Feyenoorder.