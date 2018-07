Beledigde Mulder clasht: ‘Dit is me zo slap, het wordt me nu echt te dom hier’

België won maandagavond met 3-2 van Japan, nadat de Rode Duivels op een 0-2 achterstand kwamen. Treffers van Jan Vertonghen, Marouane Fellaini en Nacer Chadli bracht de ploeg van bondscoach Roberto Martinez de winst. De derde goal kwam tot stand via een counter, maar Jan Mulder stelt dat België zeker niet moet overstappen op ‘omschakelingsvoetbal’.

“In Engeland is een ploeg kampioen geworden met 87 punten voorsprong die nou net dat soort voetbal niet speelt. En daar is Kevin de Bruyne de grote maestro. Ik zou toch maar niet aan omschakelingsvoetbal denken, dat is funest", doelt Jan Mulder bij Villa Sporza op Manchester City. Oud-profs Dennis van Wijk en Bob Peeters zien de voordelen echter van omschakelen.

"Omschakeling is niet catenaccio en countervoetbal, wel de eerste of tweede pass voorwaarts laten gaan als je de bal verovert. De ploeg die de bal afpakt, ontwricht dan de verdediging van de andere ploeg", aldus Van Wijk. Peeters: "Dit is de kwaliteit van België: loopvermogen en kwaliteit aan de bal. En City doet dat ook weleens, ook al zegt Jan van niet. Jan leeft nog altijd in het verleden, dat gaat over de tegenaanval en de counter. Nu is het omschakeling."

Mulder, die niet gelooft dat City omschakelingsvoetbal hanteert, reageert verbaasd: “Dit is me zo slap. Daar ga ik niet op in. Dat is van een kinderachtigheid die hier niet gepast is. Het wordt me nu echt te dom hier. Misschien kunnen die mensen wat intelligentere taal over deze eenvoudige sport spuien. Jullie verslijten iemand anders voor dom en dat is irritant. Jullie proberen mij wijs te maken in dit dorpse leventje van het voetbal, maar dat hoeft niet."