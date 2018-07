‘Löw blijft bondscoach ondanks dramatische uitschakeling’

Joachim Löw blijft aan als bondscoach van Duitsland, zo meldt BILD dinsdag. De positie van de trainer van die Mannschaft staat zwaar onder druk na de dramatische uitschakeling van Duitsland in de groepsfase van het WK. De Duitse boulevardkrant meldt echter dat Löw van plan is zijn contract bij de voetbalbond uit te dienen.

Löw verlengde in mei zijn verbintenis bij de voetbalbond, maar na de eliminatie op het mondiale eindtoernooi wankelde zijn positie. Duitsland had gewonnen van Zweden, maar door de nederlagen tegen Mexico en Zuid-Korea moest de ploeg alsnog huiswaarts keren. Löw trok na afloop van het duel met Zuid-Korea in een interview met ZDF het boetekleed aan.

“Er heerst natuurlijk een enorme teleurstelling in de kleedkamer, er is een doodse stilte. Ik feliciteer de teams die ons hebben verslagen. We zijn terecht en verdiend uitgeschakeld tijdens dit WK. Ik draag daar de verantwoordelijkheid voor. Ik moet nu eerst een nachtje slapen en nadenken. Morgen gaan we gesprekken voeren en dan zien we wel verder”, aldus de bondscoach, die tot medio 2022 vastligt.

Löw, die als rechterhand van Jürgen Klinsmann begon bij de nationale ploeg, werd in 2014 wereldkampioen in Brazilië en mede door zijn indrukwekkende palmares zou hij nu dus aanblijven. DFB-president Reinhard Grindel sprak direct na de uitschakeling al zijn vertrouwen uit in Löw, die zelf al een nieuwe doelstelling heeft bepaald: het EK van 2020 winnen.