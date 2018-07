‘Karim El Ahmadi voert gesprekken over dienstverband in Ligue 1’

Karim El Ahmadi gaf vorige week aan volgend seizoen waarschijnlijk niet meer terug te zullen keren in het shirt van Feyenoord en de aanvoerder van de Rotterdammers lijkt nu dicht bij een overstap te zijn. Onder meer de Franse afdeling van Yahoo Sport en L'Union maken melding van gesprekken tussen de middenvelder en de Franse promovendus Stade de Reims.

Het management van El Ahmadi, die nog een jaar onder contract staat in De Kuip, zou momenteel met Reims in gesprek zijn over een contract voor de 33-jarige middenvelder. Het is nog niet duidelijk of de Fransen al een akkoord met Feyenoord hebben weten te bereiken en welk bedrag er betaald moet worden voor El Ahmadi. Voetbal International sprak vorige week nog van een ‘behoorlijke transfersom’ voor de aanvoerder.

El Ahmadi werd in een eerder stadium in verband gebracht met een overstap naar Bursaspor, terwijl ook het Saudische Al-Ittihad geïnteresseerd zou zijn. De routinier lijkt er zelf echter de voorkeur aan te geven om aan de slag te gaan in de Ligue 1, waar Reims overigens niet de enige club met belangstelling lijkt te zijn.

De Noord-Fransen gelden met zes landstitels en twee Franse bekers uit historisch oogpunt als een van de meest succesvolle clubs van het land. Het laatste kampioenschap dateert echter alweer van 1962 en de afgelopen twee seizoenen acteerde Reims op het tweede niveau. Met de titelwinst in de Ligue 2 verzekerde de club zich eerder dit jaar weer van een terugkeer in de Ligue 1.