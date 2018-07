Roda JC doet zaken met Club Brugge: ‘Hij heeft zijn strepen verdiend’

Roda JC Kerkrade heeft Niels Verburgh gecontracteerd, zo meldt de Limburgse club dinsdagochtend via de officiële kanalen. De twintigjarige Belgische verdediger komt per direct over van Club Brugge en tekent in het Parkstad Limburg Stadion een verbintenis voor twee seizoenen. Verburgh traint dinsdag voor de eerste keer mee bij de degradant.

Technisch directeur Harm van Veldhoven laat op de clubsite weten blij te zijn met de komst van de jonge Belg: “Niels is een talentvolle speler die zowel als centrale verdediger als verdedigende middenvelder uit de voeten kan. In de nationale ploegen van België (Onder-19, Onder-18 en Onder-17, red.) heeft hij ruimschoots zijn strepen verdiend.”

“Vanaf januari 2018 tot en met juni 2018 werd Niels door Club Brugge verhuurd aan Waasland Beveren, waar hij negen wedstrijden ervaring op het hoogste niveau van België heeft opgedaan. Door zijn brede inzetbaarheid en groeipotentie is Niels een hele interessante speler voor Roda JC. Wij zijn zeer tevreden met het feit dat wij deze jongen hebben weten toe te voegen aan onze selectie.”